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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس COP28 ضمن قائمة أقوى 100 شخصية في قطاع المناخ

سلطان بن أحمد الجابر
سلطان بن أحمد الجابر

اختارت مجلة التايم الأمريكية  الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28، الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات ضمن قائمة أقوى 100 شخصية في قطاع المناخ.

وقال الجابر في حوار مع مجلة "التايم" الأميركية هذا الأسبوع إن "التقليص التدريجي في الاعتماد على الوقود الأحفوري أمر لا مفر منه.. إنه شيء أساسي".

وكشف أن نجاح COP28 بالإضافة إلى الجهود الأوسع نطاقا بشأن مكافحة التغير المناخي، يعتمد بقدر ما على احتضان القطاع الخاص وتغيير ظروف السوق.

وذكرت مجلة التايم أن الجابر اتخذ نهجا مختلفا عن الرؤساء السابقين في مؤتمر الأطراف، إذ وجه الدعوة إلى شركات النفط والغاز، وأعطى الأولوية للحلول المناخية في شركات القطاع الخاص.

وأشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي باختيار الجابر على قائمة مجلة التايم لأقوى 100 شخصية في قطاع المناخ.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة عبر منصة (إكس): "سلطان الجابر على قائمة TIME100 لأقوى 100 شخصية في قطاع المناخ … فخورين بإنجازاته الدولية .. وبنشاطه المتسارع في هذا القطاع الحيوي .. وفخورين بجميع إنجازات أبناء الإمارات في كافة القطاعات".

COP28 الرئيس المعي ن لمؤتمر الأطراف سلطان الجابر الامارات قطاع المناخ أقوى 100 شخصية

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