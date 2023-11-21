عائلة خلف القضبان بسبب رسالة تهديد عبر الفيس بوك | تفاصيل

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات رسالة تهديد بالفيديو من شخص لاخر عبر الفيس بوك ، حيث تبين وجود خلاف عائلي علي الميراث ، وتم ضبط المتهمين ، وتولت النيابة التحقيق .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر إحدى الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والمتضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بتهديده بتجميع زجاجات مولوتوف بقصد إحراق سيارته ، بسبب وجود خلافات مالية بينهما .

بإستدعاء صاحب الحساب تبين أنه عاطل مقيم بالمعصرة في القاهرة وقرر بوجود خلافات بين والده وعمه حول الميراث وأن الأخير قام بإرسال مقطع فيديو لوالده على هاتفه المحمول لتهديده فقام بنشره خشية تعرض والده للإبتزاز .

بإستدعاء طرفى النزاع تبين أنهم مالك شركة إستيراد وتصدير وشقيقه بالمعاش يقيمان بدائرة القسم ، وقرر الأول بوجود خلافات بينه وبين شقيقه الثانى حول الميراث وإتهمه بالتعدى عليه بالسب وتهديده بتجميع زجاجات مولوتوف بقصد إحراق سيارته .

وبمواجهة الثانى قرر قيامه بذلك لقيام الأول بالنصب عليه والإستيلاء منه على ميراث والدهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.