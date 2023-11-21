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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غلق مخزن أنابيب بالقاهرة يعمل بدون ترخيص

الانابيب
الانابيب

اغلقت أجهزة الأمن مخزن أنابيب وسط العقارات السكنية بالقاهرة تبين انه يعمل بدون ترخيص.
 
وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور مدعوم بصور عبر موقع "فيس بوك" متضمناً تضرر أحد الأشخاص من (آخر) لقيامه بإدارة مستودع أنابيب فى وسط العقارات السكنية الكائنة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث (بدون ترخيص وغير مدعوم بوسائل أمن) .

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ قرار الغلق الإدارى لمستودع الأنابيب محل الشكوى لمخالفة القانون وقيام مالكه بتشغيله بدون ترخيص ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الداخلية القاهرة مخزن أنابيب مستودع أنابيب موقع فيس بوك وزارة الداخلية

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