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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موريتانيا تقع في فخ التعادل أمام جنوب السودان في تصفيات المونديال

منتخب موريتانيا
منتخب موريتانيا

سيطر التعادل السلبي 0-0 بين منتخب موريتانيا ومضيفه منتخب جنوب السودان مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب عبد الله واد بالعاصمة داكار، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

بدأ اللقاء بضغط شديد من عناصر المنتخب الموريتاني بحثا عن هدف التقدم بمحاولات هجومية بدأها محسن بده وعبد الله محمود، فوصلت للثلاثي حمي الطنجي وسليمان وكويتا لكن دفاع أصحاب الأرض وبراعة حارسهم وقف دون طموح المرابطين.

وأجرى مدرب موريتانيا أمير عبدو بعض التغييرات الهجومية في الشوط الثاني بدخول بونا عمار وباب أبنو با مكان سليمان وكويت، وقد أحدث ذلك تحسنا نسبيا في الهجوم مما مكن اللاعب بونا عمر من صنع عدة فرص دون أن تترجم لأهداف، وهذه النقطة الأولى لمنتخب موريتانيا في التصفيات المونديالية بعدما هزم في الافتتاحية أمام الكونغو الديمقراطية 0-2.

ويلعب منتخب موريتانيا في المجموعة الثانية التي تضم معه منتخبات السودان والسنغال والكونغو الديمقراطية وتوجو وجنوب السودان.

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