النائب محمد أبو العينين يوضح تفاصيل ما شرحه أمام مجلس العلاقات العربية - الأمريكية

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أنه شرح أمام مجلس العلاقات العربية الأمريكية ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وأوضح تاريخ الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين.



قال محمد أبو العينين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه شرح وبين أن أهل قطاع غزة يعيشون في أكبر سجن في العالم، مؤكدا أنه كشف أيضا عن مخطط الصهاينة لتصفية القضية الفلسطينية، وأكد أمام مجلس العلاقات العربية الأمريكية أن المقاومة في فلسطين من حقها الدفاع عن الأرض.