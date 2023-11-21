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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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النائب محمد أبو العينين: دور الرئيس السيسي تاريخي في دعم القضية الفلسطينية

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن هناك تغيرا في الرأي العالمي لصالح القضية الفلسطينية، متابعا أن  رسالتي أمام مجلس العلاقات العربية الأمريكية أن مصر ترفض التهجير القسري لأهل غزة.

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وأضاف محمد أبو العينين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن دور الرئيس عبدالفتاح السيسي تاريخي ويسجل بحروف من نور في التاريخ ولابد أن تسخر الأمة العربية كل إمكانياتها لصالح القضية الفلسطينية. 


وتابع أن العالم كله يدرك أهمية الرئيس عبدالفتاح السيسي ومواقفه الثابتة، لافتا إلى أن لا أحد يعلم متى ستنتهي الحرب في قطاع غزة.

 

محمد أبو العينين أحمد موسى التهجير القسري الإعلامي أحمد موسى الحرب في قطاع غزة الرئيس عبدالفتاح السيسي أبو العينين

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