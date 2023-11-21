النائب محمد أبو العينين: دور الرئيس السيسي تاريخي في دعم القضية الفلسطينية

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن هناك تغيرا في الرأي العالمي لصالح القضية الفلسطينية، متابعا أن رسالتي أمام مجلس العلاقات العربية الأمريكية أن مصر ترفض التهجير القسري لأهل غزة.

وأضاف محمد أبو العينين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن دور الرئيس عبدالفتاح السيسي تاريخي ويسجل بحروف من نور في التاريخ ولابد أن تسخر الأمة العربية كل إمكانياتها لصالح القضية الفلسطينية.



وتابع أن العالم كله يدرك أهمية الرئيس عبدالفتاح السيسي ومواقفه الثابتة، لافتا إلى أن لا أحد يعلم متى ستنتهي الحرب في قطاع غزة.



