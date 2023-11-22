فرج عامر يكشف عن نجم المقاولون العرب المرشح لأفضل لاعب شاب بالعالم

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن نجم المقاولين العرب المرشح لجائزة افضل لاعب شاب في العالم.

و كتب فرج عامر عبر حسابة بموقع فيسبوك : عمر فايد لاعب المقاولين العرب الذي احترف في نادي لوفي الصيربي مرشح لجائزة افضل لاعب شاب في العالم من ضمن عشر مرشحين رشحهم جلوب سوكر.

وكان قد كشف طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بنادي المقاولون العرب، عن موقفه من العمل في نادي الزمالك، إذا عُرض عليه الأمر مستقبلًا.

وقال سليمان، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن «العمل داخل نادي الزمالك بالنسبة لي صعب، وأنا مرتبط بالنادي الأهلي».

وفي سياق آخر، أبدى طارق سليمان استغرابه من مستوى محمود أبو السعود، حارس المقاولون العرب، منذ بداية الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن محمود أبو السعود في الموسم الحالي لا يصنع الفارق مثلما حدث في الموسم الماضي.

واعتبر طارق سليمان أن محمود أبو السعود من أفضل حراس المرمى في الدوري المصري الموسم الماضي، حسب رأيه.