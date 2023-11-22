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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يطلق مبادرة "العقول الخضراء" بمدارس الفيوم

صدى البلد

أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "مبادرة العقول الخضراء" بمدارس محافظة الفيوم، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأشارت د.شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إلى أن إطلاق "مبادرة العقول الخضراء" بمدارس محافظة الفيوم يأتي استكمالاً للمرحلة التمهيدية للمبادرة والتي تم إطلاقها خلال العام السابق 2022-2023 ونجح المعهد في تنفيذها في خمس مدارس بمحافظة القاهرة وبلغ إجمالي عدد الطلاب المستفيدين 2400 طالب وطالبة منهم 1385 من المرحلة الإبتدائية، 1015 من المرحلة الإعدادية، إلى جانب تدريب 50 معلما ومعلمة من معلمي المرحلة الإبتدائية على مبادئ وأهداف التنمية المستدامة. 

وأوضحت أنه تم وضع خطة لاستهداف طلاب المراحل الإبتدائية، الإعدادية، والثانوية في الفئة العمرية من 6 إلى 18 عامًا في أربع محافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، الفيوم، والإسماعيلية.

وأضافت أنه في إطار إطلاق المبادرة في محافظة الفيوم، تم تدريب 800 طالب وطالبة من المرحلة الابتدائية في مدرستي الدكتور سليمان داود ومدرسة جمال عبد الناصر على مدى يومين لكل مدرسة، موضحة أنه تم توجيه التدريب باستخدام منهجية التعلم من خلال الخبرة والتجربة والممارسة، بهدف نشر الوعي حول مفهوم الاستدامة، مع إدراج عدة أهداف من أهداف التنمية المستدامة، مثل الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع، الهدف 6: المياه النظيفة والنظافة الصحية، الهدف 7: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، إلى جانب الهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والهدف 13: العمل المناخي.
وأوضحت شريف أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه الأرض والبيئة، متسلحة بشعار "أنا حامي الأرض"، كما تتجاوز رؤية المبادرة مجرد نشر الوعي والمعرفة، إذ تسعى إلى تغيير السلوكيات لدى الطلاب وأسرهم ومدرسيهم، بهدف إيجاد مجتمع يشجع على اعتماد نمط حياة مستدام ينبع من شعورهم بالمسؤولية تجاه المجتمع والبيئة. 

وأكدت أنه بعد المرحلة التجريبية للمبادرة ودروسها المستفادة، طورنا من منهجية المبادرة والتي ستبدأ مرحلتها الأولى في العام الأكاديمي 2023 ـ 2024 ، وتشمل محاور المرحلة القادمة أنشطة التعلم بالخبرة في المدارس، تدريب المعلمين، معسكرات الأسرة، مسابقة المدارس، الشق الإلكتروني.

ومن جانبه، أوضح نبيل فؤاد، مدير عام إدارة تطوير الأعمال والموارد البشرية بالمعهد أن تغير المناخ والمشكلات البيئية يشكلان تهديدًا فعليًا في الوقت الراهن ، ومن هنا جاءت فكرة مبادرة العقول الخضراء التى تسعى الى نشر فكر التنمية المستدامة بين الاطفال والشباب في المدارس من سن ٦ إلى ١٨ عاما، باعتبار أنهم من سيعانون في المستقبل من الآثار العنيفة لتغير المناخ ، على الرغم من أنهم لم يكن لهم دور في التسبب فيه.

إطلاق مبادرة الأطفال والشباب التخطيط والتنمية الاقتصادية التربية والتعليم والتعليم الفني العمل المناخي المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة

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