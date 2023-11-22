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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

انعقاد منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول بالقاهرة

صدى البلد

 عقدت اليوم في القاهرة أعمال منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، الذي يُنظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بعنوان "أعمال - استثمار - شراكة"، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ومشاركة ممثلي الحكومات والغرف التجارية والمال والأعمال الخليجيين والمصريين.


و بحسب وكالة الأنباء السعودية “ واس” قال  الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي في كلمته بالجلسة الافتتاحية، إن انعقاد المنتدى يعكس مجددًا حرص الجانبين على تعميق علاقاتهما في شتي المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والتجارية، والربط بين أصحاب الأعمال الخليجيين مع نظرائهم من الجانب المصري للوصول إلى شراكات مربحة وناجعة بين كبرى الشركات والمصانع الخليجية والمصرية، وكذلك استعراض أهم الفرص الاستثمارية والمشاريع الكبرى بدول مجلس التعاون ومصر.


ولفت النظر إلى حرص الجانبين الخليجي والمصري على تعزيز التعاون من خلال التوقيع على العديد من الاتفاقيات الهادفة إلى تسهيل وتحفيز التجارة والاستثمار بينهما، مبينًا أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ 34.7 مليار دولار، بنمو مستمر على مدى الخمس سنوات الماضية، بلغ 31٪؜ خلال عام 2022م، ووصل حجم الاستثمارات البينية المشتركة إلى 33 مليار دولار، في حين وصل عدد السائحين من دول مجلس التعاون في مصر قرابة 2 مليون سائح عام 2021م.

اتحاد العام للغرف التجارية الاستثمارات البينية الأمين العام لمجلس التعاون الجانب المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي

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