قوة وأداء.. أفضل 7 سيارات كهربائية مناسبة للشراء

مع تطور تكنولوجيا السيارات الكهربائية، من المتوقع أن ترتفع التكاليف المرتبطة بالبطاريات والإنتاج بسبب الطلب المتزايد على المواد الخام مثل الليثيوم والكوبالت، وهي مكونات أساسية لبطاريات السيارات الكهربائية.، وهذا قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السنوات المقبلة.

كل هذا يعني أنه على الرغم من أن أسعار المركبات الكهربائية قد لا تزال مرتفعة، فقد يكون الآن هو أفضل وقت لشراء واحدة نظرًا لأن تكلفتها قد ترتفع بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة.

7. نموذج تسلا 3

يقدم طراز تسلا موديل 3 مزيجًا رائعًا من الابتكار والأداء والاستدامة، يشتهر هذا الطراز بتصميمه الأنيق وميزات الطيار الآلي المتقدمة، ويوفر نطاقًا يصل إلى 358 ميلًا بشحنة واحدة (اعتمادًا على الطراز)"، مضيفًا أن "شبكة الشاحن الفائق الموسعة من تيسلا تضمن أيضًا الراحة للمسافات الطويلة".

يقول جويس جوتيريز» خبير السيارات في مجلة 4WheelOnline: "لقد خضع طراز تسلا موديل 3 لمظهر جديد أنيق، حيث يوفر مقصورة أكثر هدوءًا ونطاق قيادة مقدر يبلغ 341 ميلًا".

6. بورش تايكان

يقول «كارل رودريجوز» مؤسس ومالك NX لنقل السيارات "بورش تايكان سيارة كهربائية عالية الأداء توفر تحكمًا وتسارعًا يشبهان السيارات الرياضية."

وأشار رودريجيز: "على الرغم من أن سعرها قد يكون أعلى من بعض السيارات الكهربائية الأخرى، إلا أن جودة بناء تايكان وديناميكيات القيادة وسمة العلامة التجارية تجعلها خيارًا مقنعًا للمتحمسين".

5. شيفروليه بولت إي في

تبرز سيارة شيفروليه بولت EV كخيار ميسور التكلفة في سوق السيارات الكهربائية دون المساومة على الجودة.

وفقًا لجيراندا: "تتميز سيارة بولت EV الكهربائية بأنها صغيرة الحجم ولكنها فسيحة بشكل مدهش من الداخل، مما يجعلها خيارًا عمليًا لسكان المدن أو العائلات الصغيرة".

4. ريفيان R1T

وفقًا لرودريجيز: "إن ريفيان R1T هي شاحنة صغيرة كهربائية بالكامل توفر قدرات رائعة على الطرق الوعرة وتصميمًا قويًا". "تم تصميم Rivian's 1T لأولئك الذين يحبون المغامرة، فضلا عن أن ريفيان R1T هي شاحنة صغيرة كهربائية بالكامل توفر قدرات رائعة على الطرق الوعرة وتصميمًا قويًا".

وقد تم تصميم Rivian's 1T لأولئك الذين يحبون المغامرة، فضلاً عن الاستدامة، لذلك يجب أن تكون لديها ملصق جاذب لعشاق الهواء الطلق والمستهلكين المهتمين بالبيئة على حد سواء.

وقال رودريجيز: "إن شراء R1T الآن يمكن أن يوفر فرصة فريدة لتكون من أوائل المتبنين لتكنولوجيا الشاحنات الصغيرة الكهربائية قبل أن ترتفع الأسعار مع نمو سوق الشاحنات الكهربائية".

5. سيارة فورد Mustang Mach-E

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الأسلوب والأداء المرتبطين تقليديًا بسيارة موستانج ولكن مع لمسة عصرية، يوصي جيراندا باستخدام سيارة Ford Mustang Mach-E باعتبارها "خيارًا مثيرًا للاهتمام".

يوفر Mach-E تكوينات متنوعة يمكنها توفير نطاق يصل إلى 305 ميلًا بشحنة واحدة. كما أنها تتميز بأحدث التقنيات وأنظمة المعلومات والترفيه داخل السيارة من فورد، بما في ذلك قدرات القيادة بدون استخدام اليدين.

6. سيارة لوسيد Air

وفيما يتعلق بالسيارات الكهربائية الفاخرة، فإن لوسيد Air تبرز كخيار يقدم راحة استثنائية وأداءًا فائقًا.

ووفقًا لكارل رودريجيز: "إن لوسيد Air هي سيارة سيدان كهربائية فاخرة توفر نطاقًا استثنائيًا وأداءًا وراحة".

يتنافس لوسيد Air مع سيارات السيدان الفاخرة من خلال تقديم مزايا الدفع الكهربائي وتجربة قيادة فاخرة.

ويشير رودريجيز إلى أن شراء سيارة لوسيد Air الآن يمكن أن يوفر الوصول المبكر إلى تكنولوجيا السيارات الكهربائية المتطورة والميزات الفاخرة قبل أن ترتفع الأسعار مع اكتساب العلامة التجارية المزيد من الاعتراف في السوق.

سيارة نيسان ليف

وأخيرًا، تعتبر نيسان Leaf واحدة من رواد السوق في مجال السيارات الكهربائية، حيث تقدم تجربة قيادة خالية من الانبعاثات مع نطاق مقبول للبطارية.

تقول جويس جوتيريز: "إن سيارة نيسان Leaf هي سيارة كهربائية 100% تقدم سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدعومة بنظام دفع كهربائي على عكس أي شيء شهده الطريق من قبل".

ويمكن للسائقين الاختيار بين خيارين متاحين للبطارية، مما يجعلها خيارًا مناسبًا لمن يبحثون عن سيارة كهربائية ميسورة التكلفة بنطاق جيد.