تموين الأقصر: ضبط نصف طن عطور ومنظفات ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية

قامت مديرية تموين الأقصر بالاشتراك مع إدارة تموين البياضية بحملة تموينية أسفرت عن ضبط نصف طن عطور ومنظفات و مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية داخل أحد المخازن غير المرخصة بناحية الحبيل مركز الاقصر.

وذلك بناء على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار بتشديد الرقابة على الأسواق لمعرفة مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية.



كما حررت مخالفات أخرى للمخابز التى قامت بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات أو ناقص الوزن وتم اتخاذ الاجرءات القانونية ضد المخالفين.



وفي نفس السياق قامت إدارة تموين أرمنت بضبط 400 كيلو جرام من النخاله الخشنه انتاج شركه الوادي للطحن ليس لها مستندات أو فواتير تدل على مصدرها بمخزن غير مرخص له بمزاولة النشاط وضبط 500 كيلو جرام من الأعلاف الحيوانية انتاج شركه نفرتيتي للأعلاف بدون مستندات ايضا.



كما واصلت الحملة عملها وحررت محضر عدم إعلان عن زيوت وشحوم السيارات ومحضرين غلق مستودعين اسطوانات بوتاجاز اغلقا في مواعيد العمل الرسمية دون عذر او سبب قانوني ومحضر غلق محل بقاله تموينيه في مواعيد العمل الرسمية.

كما تم المرور على مطحن سلندرات ارمنت لمتابعة أعمال لجنة استلام القمح.