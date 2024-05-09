هاني شاكر وسعد الصغير.. القصة الكاملة لأزمة شاعر مع الأغاني المسروقة

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحقيقاتها في اتهام هاني شاكر والمنتج محسن جابر وملحن ومؤلف بسرقة أغنية "رحماكي" بعد تحرير شاعر محضرا بقسم شرطة الدقي.

وطلبت النيابة مقدم البلاغ لسماع أقواله حول الواقعة وملابسات الاتهامات المنسوبة للواردة أسماؤهم في المحضر.

هاني شاكر في قسم الدقي

كان الشاعر هاني عبد الموجود تقدم ببلاغ ضد الفنان هاني شاكر والمنتج محسن جابر يتهمهما بسرقة أغنية “رحماكي”.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الدقي بتحرير محامٍ وكيلا عن الشاعر هاني عبد الموجود محضرا ضد كل من المطرب هاني شاكر، نقيب الموسيقيين السابق، والمنتج محسن جابر، مالك شركة “عالم الفن”، والمؤلف محمد العامودي، والملحن محمد ضياء الدين.

أغنية من 15 سنة

وتضمن المحضر اتهامهم بسرقة أغنية “رحماكي” رغم تسجيله لها بالشهر العقاري وسبق أن قدمها لشركة “عالم الفن”، حتى فوجئ بغناء هاني شاكر لأغنيته ونسبها لمؤلف آخر.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

يذكر أن أغنية “رحماكي” صدرت ضمن ألبوم “حبيب حياتي” عام 2009.

سعد الصغير وسرقة أغنية “ولعة”

وسبق وأن حرر الشاعر الغنائي هاني عبد الموجود، محضرا عام 2015 ضد كل من شركة "هاي كواليتي" المملوكة للمنتج طارق عبد الله، والمطرب سعد الصغير، والشاعر ملاك عادل، لاستيلائهم على أبيات من أغنيته المسجلة في الشهر العقاري بعنوان "زيح وارمي الكل" أو كما اشتهرت "ولعة"

وقال الشاعر حينها إنه قدم الأغنية إلى شركة "هاي كواليتي" لتسندها إلى أحد المطربين لكي يغنيها، وتم تسجيلها بالشهر العقاري بمحافظة قنا برقم 5899 لسنة 2008، لكنه فوجئ بقيام المطرب سعد الصغير بغنائها والاستيلاء على الأبيات "الخامس والسادس والسابع" منها، وقدمها بعنوان "ولعة" وكتب عليها اسم الشاعر ملاك عادل.

كما فوجئ بطرح الأغنية بفيلم "عش البلبل"، وأيضاً إذاعتها خلال مسلسل "دلع بنات"، فحرر عبد الموجود محضرا بقسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة برقم 2751 جنح الدقي عام 2015.