سكت 15 سنة.. شاعر يتهم هاني شاكر بسرقة أغنية رحماكي

تقدم الشاعر هاني عبد الموجود ببلاغ ضد الفنان هاني شاكر والمنتج محسن جابر يتهمهما بسرقة أغنية رحماكي.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الدقي بتحرير محامي وكيلا عن الشاعر هاني عبد الموجود محضرا ضد كل من المطرب هاني شاكر نقيب الموسيقيين السابق والمنتج محسن جابر مالك شركة عالم الفن والمؤلف محمد العامودي، مؤلف، والملحن محمد ضياء الدين.

وتضمن المحضر اتهامهم بسرقة اغنية رحماكي رغم تسجيله لها بالشهر العقاري وسبق أن قدمها لشركة عالم الفن حتى فوجئ بغناء هاني شاكر لاغنيته ونسبها لمؤلف آخر.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

يذكر أن أغنية رحماكي صدرت ضمن اليوم حبيب حياتي عام ٢٠٠٩.