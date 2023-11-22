تنسيقية شباب الأحزاب تعقد مؤتمرًا حاشدًا لمعلمي البحيرة بمدينة كفر الدوار

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أول مؤتمراتها بمحافظة البحيرة، وذلك بمدينة كفر الدوار، تحت عنوان "نعم للمشاركة.. خليك إيجابي"، بحضور ٧٥٠ معلما من جميع مراكز وإدارات المحافظة، بهدف توعيتهم وتشجيع مشاركتهم الإيجابية في الحياة السياسية.



يأتي ذلك في ضوء اهتمام التنسيقية بتنمية الوعي السياسي لجميع فئات المجتمع كأحد مستهدفاتها لرفع الوعي المجتمعي، وتأكيدًا على قوة تأثير المعلمين ودورهم في المشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية والانتخابية.



وأكدت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أهمية مشاركة المعلمين في الانتخابات، وممارسة حقهم الدستوري وواجبهم تجاه وطنهم، مشيرة إلى دور المعلمين وقوة تأثيرهم في جميع شرائح المجتمع.



وأشارت إلى ضرورة الاطلاع الوافي على البرامج الانتخابية لكل مرشح ومقارنتها بسجلات أعمالهم وخبراتهم وإسهاماتهم المحلية والدولية، فمسئولية أكثر من ١٠٠ مليون مواطن هى مسئولية عظيمة تستوجب البحث والقراءة، موجهة التحية لمعلمي البحيرة على حضورهم المؤتمر الجماهيري للمشاركة في الانتخابات.



فيما أكد النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أمر ضروري للحفاظ على الأمن القومي المصري، كون رسالته واضحة برفض تهجير أهالي غزة ووقوفه أمام الضغط الدولي على مصر بدعم أبناء مصر.



وقال إننا متكاتفون حول القيادة السياسية لاستكمال مشروعات حياة كريمة ومبادرة 100 مليون صحة وبناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى ضرورة استكمال المشوار والمسار الذي بدأناه في ثورة 30 يونيو واستكمال ما بدأته الدولة المصرية من إنجازات يشهد لها القاصي والداني في مختلف الأنحاء.



من جانبهم أكد معلمو محافظة البحيرة، أن استضافة هذه الندوة دليل على اهتمام الدولة بالتعليم والمعلمين، وأشاروا إلى أن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نموذج يحتذى بهم، وخير دليل على تمكين الدولة للشباب.



وأكد معلمو محافظة البحيرة أنهم سيكونون في الصفوف الأولى في الانتخابات الرئاسية القادمة، مشددين على أهمية وحدة الصف المصري وأن نظهر أمام العالم متماسكين كوحدة واحدة.



ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب ومنسقة الفعالية، النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب.