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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشؤن الاجتماعية الفلسطيني: نتعرض لجرائم ضد الإنسانية

غزة
غزة

كشف أحمد مجدلاني وزير الشؤن الاجتماعية الفلسطيني، تفاصيل جديدة عن الهدنة مع الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى أن ضرورة اتخاذ خطوات عملية وعاجلة من قبل المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من مؤسسات العدالة الدولية لمساءلة سلطة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها، بما فيها جرائم الحرب.

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نتنياهو: الحرب مستمرة في غزة حتى تدمير المقاومة الفلسطينية

وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج نشرة الاخبار، على قناة «TEN»، مساء الأربعاء، أن نتيجة لهذه الظروف الكارثية وغير المسبوقة التي يعيشها أهلنا وأطفالنا في غزة، نذكر المجتمع الدولي وكافة مؤسساته في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بيوم الطفل العالمي الموافق 20/11 بما يتعرض له الطفل الفلسطيني، من جرائم حرب تتمثَّل بالقتل والحرمان والتجويع والمصير المجهول وحرمانهم من كافة حقوقهم."  

وأكد  ان الشعب الفلسطيني تعرض لجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية.

 

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