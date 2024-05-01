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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البترول تتعاقد على شراء 580 ألف طن سولار وبوتاجاز.. اليوم

هيئة البترول والثروة
هيئة البترول والثروة المعدنية

نشرت وكالة العربية، تقريراً اليوم، عن استيراد مصر لكمية من السولار وغاز البوتاجاز، حيث قال مسؤول حكومي، بحسب التقرير إن الهيئة المصرية العامة للبترول، تعاقدت على استيراد نحو 580 ألف طن سولار وبوتاجاز "غاز طهي" تسليم شهر مايو 2024.

وأضاف المسئول في تصريحه لـ"العربية" أن كميات السولار المتعاقد عليها تصل نحو 400 ألف طن لسد احتياجات السوق المحلية إذ يصل الاستهلاك اليومي 41 ألف طن ما يوازي 1.230 مليون طن شهريًا، بينما يقارب الإنتاج 28 ألف طن يوميًا مع يعادل 840 ألف طن شهريًا خلال الصيف.

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ذكر أن تعاقدات البوتاجاز "غاز الطهي" خلال مايو تبلغ نحو 180 ألف طن، لمواجهة الاستهلاك الذي يتراوح حاليا بين 320 و330 ألف طن شهريًا، بحيث تقوم الهيئة بتوجيه إجمالي الواردات للمناطق البعيدة عن شبكة الغاز.

 

ووفق بيانات وزارة البترول المصرية، بلغ إنتاج مصر من الثروة البترولية العام الماضي نحو 74 مليون طن بواقع 28 مليون طن زيت خام ومتكثفات، ونحو 45 مليون طن غاز طبيعي.
وأوضحت وزارة البترول المصرية في تقرير حصاد 2023، أن الدولة قطعت شوطاً كبيرًا في إنجاز مشروعات مصافي تكرير البترول والوحدات الإنتاجية الجديدة باستثمارات 7.3 مليار دولار؛ لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة للمساهمة في تأمين احتياجات السوق المصرية من الوقود وتقليل الاستيراد منها.
لفت المسؤول إلى أن هيئة البترول المصرية تتسلم شحنات الوقود على دفعات والتعاقدات تُبرم بالأسعار العالمية وقت توقيع العقود.
تسهيلات في السداد
وأوضح أن الهيئة تحصل على بعض التسهيلات في السداد لفترات لاحقة، إذ يتم استيراد غالبية المنتجات البترولية الشهرية من أسواق "السعودية والكويت والإمارات" بجانب اليونان، فيما تلجأ الهيئة إلى العراق لاستيراد شحنات النفط الخام.
وقال مسؤول حكومي في تصريح سابق لـ "العربية" إن وزارة البترول المصرية استوردت شحنات وقود بقيمة بلغت نحو 3.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، بزيادة تصل نحو 6% مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي الذي شهد واردات بقيمة 3.1 مليار دولار.
وأضاف أن فاتورة واردات الوقود لشهر مارس الماضي بلغت قرابة 1.25 مليار دولار بزيادة نحو 150 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضي.

هيئة البترول والثروة المعدنية غاز وولار اخبار مصر مال واعمال سولار وبوتجاز Finance Real Estate

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