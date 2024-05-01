إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم توكتوك مع دراجة بخارية ببني سويف

أصيب 5 أشخاص بينهم 3 سيدات وطفلة بإصابات مختلفة، اليوم الأربعاء، إثر تصادم دراجة بخارية مع توكوتك بطريق قاي عزبة نصر قبل عزبة الأمراء بمركز إهناسيا ببنى سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة دراجة بخارية مع توكوتك بطريق قاي عزبة نصر قبل عزبة الأمراء بمركز إهناسيا ببنى سويف، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم.

وعلى الفور انتقلت 4 من سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل المصابين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي، لإجراء الفحوصات الطبية لهم.

واستقبل مستشفى إهناسيا التخصصي ببنى سويف، المصابين، وهم: ربيع كمال عبدالتواب 48 سنة، وبه اشتباه ما بعد الإرتجاج، ودعاء محمود، 30 سنة، وبها سحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وموده أحمد، تبلغ من العمر عامين، وبها كدمات متفرقه بالجسم، وسحر خميس، 40 سنة، وبها اشتباه كسر بالساق اليمنى، ودعاء عشري، 31 سنة، وبها سحجات وكدمات متفرقه بالجسم، جميعهم مقيمون بقرية قاى بإهناسيا.

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة.