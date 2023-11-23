كواليس لجنة التخطيط بالأهلي للتعاقد مع أوفا لاعب إنبي

أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي تحدثت مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق، وهناك نية للتعاقد مع أحمد أمين أوفا لاعب انبي لتدعيم خط الهجوم، الذي تألق مع فريقه في الموسم الحالي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "هناك رغبة في ضم أوفا للأهلي لتدعيم خط الهجوم، في ظل وجود توقعات برحيل صلاح محسن على سبيل الاعارة، لكن مارسيل كولر لم يحسم القرار النهائي وسيمنح أنتوني موديست مزيد من الفرصة في ظل قناعته بمستواه".

وأضاف: "لجنة التخطيط أبلغت كولر، بأن أوفا هو الخيار الأفضل محليا لتدعيم خط الهجوم، وهناك رغبة في ضمه لصفوف الفريق الأحمر".