61 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 23-11-2023

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، الخميس، على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم



سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 110 جنيهات للكيلو، و البيضاء تسجل 61 جنيها للكيلو.

وسعر أمهات الدواجن البيضاء 61 جنيهًا للكيلو.

والدواجن الساسو ما بين 75 و 76 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم



و تراوح سعر البيض الأبيض بين 117 و 118 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر تراوح بين 119 و 120 جنيها للكرتونة، والبلدي 146 و 147 جنيها للكرتونة.



أسعار الكتاكيت



وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 26 و 31 جنيها.

والكتكوت “ساسو” بين 20 و 21 جنيها، والكتكوت.

البلدي الحر بين 10.5 و 11.5 جنيها.



