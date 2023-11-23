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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

61 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 23-11-2023

صدى البلد

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة  الدواجن  والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023.

أسعار  الدواجن  والبيض اليوم، الخميس، على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم
 

سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 110 جنيهات للكيلو، و البيضاء تسجل 61 جنيها للكيلو.

وسعر أمهات الدواجن البيضاء  61 جنيهًا للكيلو.

والدواجن الساسو ما بين 75 و 76 جنيها للكيلو.

 

أسعار البيض اليوم


و تراوح سعر البيض الأبيض بين 117 و 118 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر تراوح بين 119 و 120 جنيها للكرتونة، والبلدي 146 و 147 جنيها للكرتونة.


أسعار الكتاكيت


وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 26 و 31 جنيها.

والكتكوت “ساسو” بين 20 و 21 جنيها، والكتكوت.

البلدي الحر بين 10.5 و 11.5 جنيها.  


 

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