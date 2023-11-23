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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر 200 جريح في المستشفى الإندونيسي|تفاصيل

صدى البلد

أفاد تلفزيون فلسطين، اليوم الخميس، بأن هناك 200 جريح ما زالوا محاصرين في المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل قناة “الميادين” الفلسطينية في شمال غزة، في وقت سابق من اليوم، الخميس، بانتشار أشلاء الشهداء في الطابق الثاني من المستشفى الإندونيسي، حيث قام الاحتلال باختطاف عدد منها.

من ناحية أخرى، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، اليوم الخميس، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت مدير أكبر مستشفى في غزة، وهو مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سليمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن هناك أطباء آخرين اعتقلوا إلى جانب مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية.

وبحسب ما ورد، تم اعتقال أبو سلمية أثناء إجلائه مع قافلة منظمة الصحة العالمية، حسبما قال طبيب طوارئ داخل مجمع الشفاء الطبي.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنه تم اعتقال مدير مستشفى الشفاء بـ غزة ونقله للتحقيق بشعبة الاستخبارات العسكرية وجهاز الشاباك.

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