إصابة 25 شخصا إثر تصادم بين ملاكي وأتوبيس بطريق القاهرة - السويس

شهد طريق القاهرة - السويس حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي و اتوبيس نقل جماعي ، اسفر عن اصابه ٢٥ شخصا تم نقلهم الي المستشفيات لاسعافهم ، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا وقوع تصادم بين سيارة ملاكي و اتوبيس نقل جماعي أمام مدخل مدينة الشروق بطريق القاهرة - السويس الصحراوي ووجود عدد من المصابين.

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على الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وتبين من الفحص إصابة 25 من ركاب الاتوبيس والسيارة الملاكي تم نقلهم إلى المستشفيات لإسعافهم ، وجاري فحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث وتولت النيابة التحقيق.