بدون تصريح.. ضبط 45 ألف نسخة كتاب داخل مطبعة بالمرج

ضبط رجال الأمن بالقاهرة 45000 نسخة كتاب بدون تصريح بالمخالفة للقانون داخل مطبعة بالمرج.

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة بطباعة العديد من الكتب بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تم استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط المدير المسئول، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط 45000 نسخة من الكتب بدون تصريح بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته، أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.