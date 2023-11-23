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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بدون تصريح.. ضبط 45 ألف نسخة كتاب داخل مطبعة بالمرج

جانب من الكتب
جانب من الكتب

ضبط رجال الأمن بالقاهرة 45000 نسخة كتاب بدون تصريح بالمخالفة للقانون داخل مطبعة بالمرج.

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة بطباعة العديد من الكتب بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تم استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط المدير المسئول، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط 45000 نسخة من الكتب بدون تصريح بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته، أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة قسم شرطة المرج مالك مطبعة قطاع الشرطة المتخصصة

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