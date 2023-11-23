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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أخبار الفن.. شريف رمزي بعد رحيل شقيقه: حياتى عمرها ما هتبقى زي ما هي.. التفاصيل الكاملة لمسلسل بطن الحوت

صدى البلد

نشر قسم الفن عدد من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

قبل عرضه .. التفاصيل الكاملة لـ مسلسل "بطن الحوت

تعرض منصة شاهد اليوم، أول حلقات مسلسل “بطن الحوت" ، بطولة الفنان محمد فراج ، فى تمام الخامسة مساء.

وتدور أحداث المسلسل حول الصراع بين الخير والشر، مستلهماً من قصة قابيل وهابيل، من خلال الدراما الاجتماعية المعاصرة "بطن الحوت".

أبطال مسلسل بطن الحوت 

مسلسل “بطن الحوت” قصة وإخراج أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار محمد بركات، وبطولة محمد فراج، باسم سمره، أسماء أبو اليزيد، عصام عمر، حسام الحسيني، يوسف عثمان، وبمشاركة سماح أنور وعبد العزيز مخيون وبسمة وآخرين، وهو من عروض شاهد الأولى ويُعرض على "شاهد".

الموت يفجع الفنانة نجلاء بدر

أعلنت الفنانة نجلاء بدر،  وفاة خالتها الدكتورة عايدة سعد عبر حسابها بفيسبوك.

وكتبت نجلاء بدر :"لله ما أعطى ولله ما أخذ، إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله تعالى خالتي وأمي الغالية الدكتورة عايدة سعد اليومو سوف يقتصر العزاء على الصلاة فى جامع فاطمة الشربتلي التجمع الخامس بعد صلاة العصر والدفن فى مقابر العائلة خلف كليه البنات مصر الجديدة .. نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

 

تعاقدت الفنانة نجلاء بدر على المشاركة فى بطولة مسلسل “عتبات البهجة” ، المقرر ان يخوض من خلاله الفنان يحيي الفخراني الماراثون الرمضاني القادم . 

شريف رمزى بعد رحيل شقيقه: حياتى عمرها ماهتبقى زى ماهى

كتب الفنان شريف رمزى تعليق مؤثر بعد رحيل شقيقه صلاح عبر حسابه بتطبيق إنستجرام.

وكتب شريف رمزى :" مع السلامة يا أطهر وأجمل خلق الله ، صلاح أخويا عاش معايا 38 سنة ، من يوم ما اتولد ".

وأضاف :" حياتى ما عمرها ما هتبقى زى ماهى من غيره ، بس مفيش حد غالى على ربه ، مش مصدق إنى بقول كلمة الله يرحمه .. بطلب من كل الناس تدعيله". 

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