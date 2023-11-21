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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موعد طرح "بطن الحوت" فى مصر والدول العربية

بطن الحوت
بطن الحوت

حددت منصة شاهد شهر نوفمبر الحالي موعدا لعرض مسلسل بطن الحوت للفنان محمد فراج وباسم سمرة، والذى كان قد تأجل عرض خلال شهر رمضان الماضي.

ومن المقرر طرح الحلقات الأولى من مسلسل بطن الحوت يوم 23 نوفمبر الحالي في الدول العربية، على أن يتم طرحه في الساعه 11 مساء يوم 22 نوفمبر فى مصر .

أبطال مسلسل بطن الحوت

مسلسل “بطن الحوت” من إخراج أحمد فوزي، ومن بطولة محمد فراج وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد وسماح أنور وعبد العزيز مخيون، وتدور أحداثه فى إطار 15 حلقة فقط.

وتدور أحداثه حول شاب «محمد فراج» وشقيقه «باسم سمرة» يعملان فى صناعة الفخار ولكل منهما اتجاهات عكس الآخر، فالأول ملتزم دينيًا  أما الآخر فيتورط فى عمليات لتجارة المُخدرات مع مجموعة من الأشخاص تحت زعامة «عبد العزيز مخيون» وتتوالى الأحداث التى تسفر عن تورط الأخ الملتزم فى جريمة قتل تأليف وإخراج أحمد فوزى صالح.

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وكان آخر أعمال محمد فراج هو فيلم فوي فوي  من تأليف وإخراج عمر هلال، ومن خلاله ينتقل من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية. 

 

تدور الأحداث في عام 2013 في مصر وهي مستوحاة من أحداث حقيقية؛  حيث يحلم حسن بالفرار وبدهاء ومكر يجد الفرصة حين يُعلن عن فريق كرة قدم للمكفوفين ينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا، يتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.
 

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