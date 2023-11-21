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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مشتبه جديد.. تعرف على أحداث الحلقة قبل الأخيرة من"صوت وصورة" قبل عرضها

حنان مطاوع
حنان مطاوع

أذيعت الحلقة ال 29 وقبل الاخيرة من مسلسل “ صوت وصورة ” ، قبل عرضها علي التليفزيون بساعات ، وذلك عبر منصة watch it . 

وشهدت الحقلقة العديد من الأحداث ومنها قيام سعاد “ فدوي عابد ” باخفاء الكاميرا قبل ان تصل الشرطة لتفتيش المنزل بعد ان قام عبد الغني “ وليد فواز ” بالابلاغ عنها .

الحلقة ال 29 وقبل الاخيرة من مسلسل “ صوت وصورة ” 
الحلقة ال 29 وقبل الاخيرة من مسلسل “ صوت وصورة ” 
الحلقة ال 29 وقبل الاخيرة من مسلسل “ صوت وصورة ” 
الحلقة ال 29 وقبل الاخيرة من مسلسل “ صوت وصورة ” 
الحلقة ال 29 وقبل الاخيرة من مسلسل “ صوت وصورة ” 
الحلقة ال 29 وقبل الاخيرة من مسلسل “ صوت وصورة ” 

فيما قامت الشرطة بتقديم مذكرة وجود مشتبه فيه جديد فى قضية قتل عصام الصياد “ مراد مكرم ”  وهو ابن خالة نيرمين بعد ان أتضح انه قام بالوصول الى مصر قبل مقتله بيومان .

الحلقة ال 29 وقبل الاخيرة من مسلسل “ صوت وصورة ” 
الحلقة ال 29 وقبل الاخيرة من مسلسل “ صوت وصورة ” 
الحلقة ال 29 وقبل الاخيرة من مسلسل “ صوت وصورة ” 
الحلقة ال 29 وقبل الاخيرة من مسلسل “ صوت وصورة ” 

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مسلسل "صوت وصورة" يعد من أبرز الأعمال الدرامية لما يحتويه من سيناريو مميز ويتضمن العديد من المفاجآت في الأحداث، المسلسل يكتبه محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه محمود عبد التواب "توبة"، وتنتجه أروما ستوديوز، وسيتم عرضه عبر إحدى شاشات مجموعة قنوات المتحدة.

يذكر أن حنان مطاوع تألقت في موسم رمضان الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، وشارك في بطولة العمل أيضا: أحمد السعدني، أحمد فهمي، ريم مصطفى وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف.

كما شاركت بموسم رمضان الماضي بمسلسل “وعود سخية”، وتدور أحداث المسلسل حول سخية التي تتعرض للظلم، واتهامات كثيرة هي بريئة منها، فتبدأ شخصيتها في التحول إلى شخصية انتقامية في مواجهة كل من تآمر عليها.

العمل يتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته نور محمود، سلوى خطاب، صفاء الطوخي، تيسير عبدالعزيز، سمر علام من تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد حسن

صوت وصورة محمد سليمان عبد المالك مسلسل صوت وصورة محمود عبد التواب محمد سليمان وليد فواز

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