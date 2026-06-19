رئيس جمعية المطورين العقاريين: الموقع والجهة الموثوقة أساس نجاح الاستثمار العقاري

أكد محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، أن الاستثمار في العقار وشراء الوحدات السكنية يُعد من أهم وأفضل أنواع الاستثمارات، لما يوفره من استقرار وقيمة مضافة على المدى الطويل.

وقال البستاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “شكل تاني”، عبر فضائية “صدى البلد2”، أنه لا بد من ضرورة أن يراعي العميل عدة عوامل أساسية عند اتخاذ قرار الشراء، أبرزها اختيار الموقع المتميز الذي يضمن ارتفاع القيمة الاستثمارية للعقار مستقبلًا، إلى جانب التعامل مع جهة تطوير عقاري موثوقة وذات سجل جيد، بما يضمن جودة التنفيذ والالتزام بمواعيد التسليم وتجنب المشكلات المحتملة.

ليس قرارًا عشوائيًا

وتابع أن اتخاذ قرار شراء العقار يجب أن يكون مبنيًا على دراسة دقيقة، وليس قرارًا عشوائيًا، لضمان تحقيق أفضل عائد استثماري ممكن.