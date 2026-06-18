بسمة وهبة تعصر قصب على الهواء وتفاجئ المشاهدين بكارثة

ظهرت الإعلامية بسمة وهبة مع عدد من العاملين في أحد محال عصير القصب، وبدأت تجربة عملية لتحضير العصير أمام المشاهدين، قائلة: «خليني أتكلم أقول الأول أحسن، معايا شباب زي الفل من محل عصير قصب».

المشروبات الشعبية المرتبطة بفصل الصيف

وأضافت مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ عصير القصب من المشروبات الشعبية المرتبطة بفصل الصيف وارتفاع الحرارة، مشيرة إلى أن الناس تعتمد عليه كخيار سريع ورخيص ومرطب، وقالت: «طبعاً كلنا عارفينه بس خليني أبتدي لكم من الأول إنه طبعاً كلنا أول ما الصيف بيجي والدنيا حر بنعدي على محل عصير ناخد شوب».

وخلال التجربة العملية، لفتت وهبة الانتباه إلى تغير لون العصير بعد استخراجه مباشرة، موضحة أن اللون الطبيعي يتغير سريعاً، قائلة وهي تعرض الكوب على الهواء: «بصوا يا جماعة ده أهو العصير أهو، وده لونه أهو.. أول ما بيطلع من المكنة بيبقى لونه كدة»، مشيرة إلى أن هذا التغير السريع في اللون يستدعي الانتباه.

https://www.youtube.com/watch?v=xDy2q7Sjfos