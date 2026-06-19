تشكيل المكسيك وكوريا الجنوبية في قمة صدارة المجموعة الأولى بكأس العالم 2026

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب المكسيك بنظيره منتخب كوريا الجنوبية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، في لقاء يحتضنه ملعب جوادالاخارا بالمكسيك، وسط ترقب كبير لحسم صدارة المجموعة الأولى.

ويدخل المنتخبان المباراة بطموحات كبيرة لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز فرص التأهل إلى الدور التالي، خاصة في ظل التقارب الكبير في مستوى المنتخبين خلال البطولة.

تشكيل منتخب المكسيك

أعلن المدير الفني لمنتخب المكسيك التشكيل الأساسي الذي سيخوض به المباراة، وجاء كالتالي:

* حراسة المرمى: راؤول رانجيل.

* خط الدفاع: خيسوس جاياردو، خوان فاسكيز، إدسون ألفاريز، خورخي سانشيز.

* خط الوسط: براين جوتيريز، إريك ليرا، لويس رومو.

* خط الهجوم: خوليان كينيونيس، راؤول خيمينيز، روبرتو ألفاردو.

ويعتمد المنتخب المكسيكي على خبرة عناصره الأساسية من أجل فرض أسلوبه منذ الدقائق الأولى واستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار.

تشكيل منتخب كوريا الجنوبية

في المقابل، كشف الجهاز الفني لمنتخب كوريا الجنوبية عن التشكيل الرسمي للمباراة، والذي ضم:

* حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

* خط الدفاع: هان بيوم لي، كيم مين جاي، جي هيوك لي.

* خط الوسط: يونج وو سيول، هوانج إن بيوم، سيونج هو بايك، كيم مون هوان.

* خط الهجوم: كانج إن لي، سون هيونج مين، جاي سونج لي.

صراع مبكر على بطاقة التأهل

تمثل المباراة أهمية كبيرة لكلا المنتخبين، حيث يسعى كل طرف إلى الانفراد بصدارة المجموعة الأولى والاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى الدور المقبل. ومن المنتظر أن تشهد المواجهة إثارة كبيرة في ظل امتلاك المنتخبين عناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق، ما يجعل اللقاء واحدًا من أبرز مباريات الجولة الثانية في بطولة كأس العالم 2026