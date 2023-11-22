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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على موعد ومكان عزاء شقيق الفنان شريف رمزي

شريف رمزي
شريف رمزي

حددت أسرة الراحل صلاح رمزي شقيق الفنان شريف رمزي يوم السبت القادم ليكون موعدا لإقامة العزاء بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وكان صلاح شقيق شريف رمزي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض، وتم تشييع الجثمان عقب صلاة عصر اليوم.

 تشييع جثمان شقيق شريف رمزي 

وحرص عدد من النجوم على مشاركة الفنان شريف رمزى فى تشييع جثمان شقيقه صلاح وذلك بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان من بين هؤلاء النجوم ريهام عبد الغفور والاعلامى رامى رضوان والفنان هشام ماجد والمخرج محمد شاكر خضير.

 

معلومات عن صلاح رمزي 

 

الراحل شقيق شريف رمزى يدعى صلاح، شارك فى إنتاج بعض الأعمال ولعل من أبرزها فيلم نمس بوند للفنان هاني  رمزي.

صلاح رمزي شقيق شريف رمزي،  ابن المنتج الراحل محمد حسن رمزي، وشقيق المنتجة شهد رمزي.

وكان صلاح رمزي أعلن خطوبته لفتاة من خارج الوسط الفنى تدعى فريدة أيوب.

دخل صلاح رمزي في أزمة صحية منذ عامين تقريبا؛ بسبب مشكلة في المخ، ونقل إلى المستشفى، الا انه لم يتحسن ودخل بعدها فى غيبوبة لمدة عامين بعد إجراء عمليات فى المخ والعمود الفقرى بسبب فقدانه الوعى.

صلاح رمزي شقيق الفنان شريف رمزى الشيخ زايد

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