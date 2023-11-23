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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شريف رمزى بعد رحيل شقيقه: حياتى عمرها ماهتبقى زى ماهى

صدى البلد

كتب الفنان شريف رمزى تعليق مؤثر بعد رحيل شقيقه صلاح عبر حسابه بتطبيق إنستجرام.

وكتب شريف رمزى :" مع السلامة يا أطهر وأجمل خلق الله ، صلاح أخويا عاش معايا 38 سنة ، من يوم ما اتولد ".

وأضاف :" حياتى ما عمرها ما هتبقى زى ماهى من غيره ، بس مفيش حد غالى على ربه ، مش مصدق إنى بقول كلمة الله يرحمه .. بطلب من كل الناس تدعيله". 

حددت أسرة الراحل صلاح رمزي شقيق الفنان شريف رمزي يوم السبت القادم ليكون موعدا لإقامة العزاء بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وكان صلاح شقيق شريف رمزي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض، وتم تشييع الجثمان عقب صلاة عصر اليوم.

 تشييع جثمان شقيق شريف رمزي 

وحرص عدد من النجوم على مشاركة الفنان شريف رمزى فى تشييع جثمان شقيقه صلاح وذلك بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

 

وكان من بين هؤلاء النجوم ريهام عبد الغفور والاعلامى رامى رضوان والفنان هشام ماجد والمخرج محمد شاكر خضير.

 

معلومات عن صلاح رمزي 

 

الراحل شقيق شريف رمزى يدعى صلاح، شارك فى إنتاج بعض الأعمال ولعل من أبرزها فيلم نمس بوند للفنان هاني  رمزي.

صلاح رمزي شقيق شريف رمزي،  ابن المنتج الراحل محمد حسن رمزي، وشقيق المنتجة شهد رمزي.

وكان صلاح رمزي أعلن خطوبته لفتاة من خارج الوسط الفنى تدعى فريدة أيوب.

دخل صلاح رمزي في أزمة صحية منذ عامين تقريبا؛ بسبب مشكلة في المخ، ونقل إلى المستشفى، الا انه لم يتحسن ودخل بعدها فى غيبوبة لمدة عامين بعد إجراء عمليات فى المخ والعمود الفقرى بسبب فقدانه الوعى.

الراحل محمد حسن رمزي الفنان شريف رمزي المنتجة شهد رمزي شقيق الفنان شريف رمزى شقيق شريف رمزي

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