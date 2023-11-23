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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو عبر التيك توك بالتعدي علي قائد سيارة

ارشيفية
ارشيفية

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "تيك توك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدى على قائد سيارة بالضرب وإحداث تلفيات بسيارته وضبط مرتكب الواقعة .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" يتضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث تلفيات بسيارته إثر مصادمة بين سيارتهما بشارع كورنيش النيل.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة مصر القديمة من (طالب) بذات المضمون، وقد تم ضبط السيارة مُرتكبة الواقعة وقائدها.

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

التيك توك شارع كورنيش النيل كورنيش النيل وزارة الداخلية موقع تيك توك

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