في يومها الخامس.. الكوارث التركية تكشف عن آخر مستجدات السفينة المفقودة

أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان عاجل منذ قليل ، اليوم الجمعة، أنه نتيجة لجهود البحث عن 11 من مواطنين الأتراك الذين اختفوا على متن سفينة الشحن التي غرقت بسبب الظروف الجوية السيئة في الـ 19 نوفمبر، تم العثور اليوم على جثة مواطن آخر.

وأضافت: تستمر جهود البحث والإنقاذ لمواطنين العشرة المفقودين دون انقطاع من قبل الفرق المهنية ، مضيفة أنهت تتابع التطورات.

ودخلت عملية البحث عن طاقم سفينة الشحن الجافة المفقودة المكونة من 11 شخصًا والتي غرقت قبالة ساحل زونجولداك يومها الخامس.

وعثر الغواصون الذين كانوا يغوصون في حطام السفينة على عمق 25 مترًا في ضوء الصباح الأول على جثة شخص.

نتيجة التعرف على هوية الطاقم الذي تم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى إيريغلي الحكومي، تبين أنه البحار إسماعيل كابتان البالغ من العمر 72 عامًا.

وتتواصل جهود البحث عن 10 مفقودين.