البنك الدولي يناقش أعمال تطوير منطقة العكرشة الصناعية.. صور

عقدت الدكتورة ايمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي محافظ القليوبية اجتماعا مع رجال الأعمال وأصحاب المصانع بمنطقة العكرشة للبدء في عمل حصر لكافة المصانع بالمنطقة تمهيدا لتحويلها إلى منطقة صناعية متميزة من خلال توفير الخدمات بها، من خلال دعم البنك الدولي.

ويأتى الإجتماع في إطار القرار الجمهوري رقم 555 لسنة 2020 بتحويل منطقة العكرشة إلى منطقة صناعية وبناء علي توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حيث تم الاستماع لمطالب مجموعة من قاطني المنطقة بالعكرشة.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على عمل الزيارات الميدانية واللقاءات الحوارية علي الطبيعة لتنفيذ مطالبهم التي تمكنهم من الإرتقاء بالمنظومة الصناعية وتحويلها إلى منطقة صناعية نموذجية مرخصة بخدمات مُتكاملة ودراسة رفع جميع المخلفات في المنطقة سواء مخلفات صلبة أو مخلفات خطرة وعمل خطة كاملة بكيفية رفعها ونقلها بالطرق الصحيحة الآمنة دون الاضرار بمصانع المستثمرين بمنطقة العكرشة.

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