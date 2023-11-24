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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لعب وموبايلات وأطباء نفسيين.. استعدادات جيش الاحتلال لاستقبال الرهائن.. تفاصيل

جيش الاحتلال يعلن
جيش الاحتلال يعلن اتمام الاستعدادات لاستقبال الرهائن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة،  أنه أكمل الاستعدادات لاستقبال الرهائن المفرج عنهم من قطاع غزة، في عملية أطلق عليها اسم "باب السماء".

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بمجرد إطلاق سراحهم من قطاع غزة عبر مصر، سيحضر جيش الاحتلال الرهائن إلى قاعدة هاتزريم الجوية في جنوب إسرائيل لاستقبال أولي، حيث سيخضعون لفحص جسدي وعقلي قصير.

وأعد الجيش علماء نفس وخبراء صحة العقلية لتحية الرهائن. وسيشرح لهم الخبراء ما حدث في مجتمعهم في 7 أكتوبر عندما يعتقدون أن الوقت مناسب.

وأحضر جيش الدفاع الإسرائيلي لعبا للأطفال وهواتف للرهائن حتى يتمكنوا من الاتصال بأقاربهم فور وصولهم إلى هاتزريم.

ومن المقرر أن يبقى الرهائن المفرج عنهم لمدة تصل إلى ساعتين في هاتزيريم قبل نقلهم إلى المستشفى، إما بطائرة هليكوبتر أو حافلة صغيرة وستطير المروحيات في وضع أكثر راحة وهدوء.

وسيتم نقل الذين يحتاجون إلى رعاية طبية فورية مباشرة من الحدود إلى المستشفى، دون الذهاب إلى هاتزيريم.

وتنتظر عائلات الرهائن في المستشفيات، وتم حجز غرف الفنادق في المنطقة.

وأوصى مستشفى شنايدر للأطفال بأن يظل الرهائن تحت المراقبة لمدة 48 ساعة على الأقل قبل ذهابهم إلى منازلهم.

وسيتم تنفيذ نفس العملية خلال الأيام الأربعة المقبلة للرهائن المتبقين الذين سيتم إطلاق سراحهم من أسر حماس.

ويطلب جيش الدفاع الإسرائيلي في بيان من الجمهور "إبداء الصبر واحترام خصوصية الرهائن المفرج عنهم وعائلاتهم" وعدم تداول معلومات لم يتم التحقق منها.

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