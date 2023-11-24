إنفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن مدينة المنصورة الجديدة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان مدينة المنصورة الجديدة .

وأوضح الانفوجراف أن مدينة المنصورة الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع، تطل على البحر المتوسط بطول 15 كم، ويبلغ إجمالي مساحة المدينة 5913 فدانًا.

تضم المرحلة الأولى 19 ألف وحدة سكنية (58 عمارة إسكان ذي طابع ساحلي وإسكان سكن مصر بعدد 196 عمارة، وإسكان جنة بعدد 468 عمارة، وفيلات تطل على البحر بعدد 1180 فيلا) وجامعة المنصورة الجديدة ومدرستين للتعليم الأساسي، و8 أسواق.

كما تضم مركزًا طبيًّا، وقسم شرطة، ووحدة إطفاء، والمرحلة الأولى من محطة تحلية مياه البحر بطاقة 40 ألف م3/يوم، والمرحلة الأولى من محطة المعالجة بطاقة 30 ألف م3/يوم، ومحطة كهرباء.