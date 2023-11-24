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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3.5 مليار جنيه مشتريات عربية في البورصة المصرية منذ بداية 2023

صدى البلد

استحوذ المستثمرون الأجانب بالبورصة المصرية على 6.3% من معاملات البورصة منذ بداية العام، وسجل العرب 7.6%، كما سجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 5.5 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 3.5 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 88.7% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 4.3%، والعرب على 7%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 311.8 مليون جنيه، فيما سجل العرب صافي شراء بقيمة 190.5 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 ومثلت تعاملات المصريين 86.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات.

 ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 4.66% ليغلق عند مستوى 25519.49 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.10% ليغلق عند مستوى 5065.43 نقطة.

 وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.97% ليغلق عند مستوى 7444.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 3.77% ليغلق عند مستوى 30620.26 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 5814.24 نقطة.

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