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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد أبو بكر: الهدنة نجحت.. ونستطيع الفخر بإعلامنا وتسلم إيد أبطال مصر

السيسي
السيسي

قال الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، إن اتفاق الهدنة الإنسانية وصفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس، نجحت؛ بفضل الدور المصري الهام عالميًا.

وأضاف خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن اليوم هو يوم تاريخي؛ في ظل الانتشار الكبير والنقل العالمي للإعلام المصري، وقناة القاهرة الإخبارية، مستطردًا:" لكم أن تفخروا بالإعلام المصري.. قناتي إكسترا نيوز والقاهرة الإخبارية.. أنا بجد فخور، فمشهد اليوم كان رائعا جدًا.. شعار تحيا مصر وقناتنا الجديدة ظهر على التلفزيون الإسرائيلي".

وواصل:" الإعلام المصري أثبت وجوده.. اليوم حصدنا ما زرعناه، تسلم إيد الأبطال المصريين".

وأوضح أبو بكر، أنه بعد استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، وسقوط 36 ألف جريح، إسرائيل بدأت الإفراج عن 39 امرأة وطفلا، من إجمالي 150 امرأة وطفلا سيتم الإفراج عنهم.

اتفاق الهدنة الإنسانية اتفاق الهدنة الاحتلال الاسرائيلي خالد أبو بكر صفقة تبادل الاسرى

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