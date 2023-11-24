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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المستشار الألماني: على حماس الإفراج عن باقي المحتجزين دون شروط

صدى البلد

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الجمعة أنه على حماس الإفراج عن باقي المحتجزين دون شروط.

وصرح بذلك المستشار الألماني بعد ساعات من تطبيق تبادل الأسري بين الطرفين الإسرائيلي و الفلسطيني.

أكد المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هجاري، أن جيش الإحتلال، إلى جانب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأكملها، سيواصلون العمل حتى يتم إعادة جميع الأسرى إلى ديارهم.

وأضاف المتحدث بإسم جيش الاحتلال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": "نكرر أهمية التحلي بالصبر والحساسية خلال هذا الوقت احتراما للرهائن المفرج عنهم وعائلاتهم".

 

وتابع  "تقوم الآن وحدة نخبة من جيش الدفاع الإسرائيلي وقوة من الشاباك بمرافقة المختطفين العائدين إلى إسرائيل، بعد إجراء تقييم أولي لحالتهم الطبية في إسرائيل، وترافق قواتنا العائدين حتى وصولهم إلى عائلاتهم في المستشفيات".

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