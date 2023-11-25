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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد يفجر مفاجأة: شيكابالا يجدد تعاقده مع الزمالك موسمين

صدى البلد

كشف الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن اتفاق مجلس إدارة نادي الزمالك، من أجل تجديد عقد قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي "شيكابالا، على تجديد تعاقده لمدة موسمين.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "هناك اتفاق بين نادي الزمالك ومحمود عبدالرازق "شيكابالا"، من أجل تجديد التعاقد موسمين".
 
وزاد : "مسؤولو نادي الزمالك اتفقوا مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" على تجديد عقده مع الفريق لمدة موسمين ،خاصة وأن تعاقده سينتهى بنهاية الموسم الجاري".
 
واتم إبراهيم سعيد : "أصبح هناك رغبة مشتركة شديدة بين الزمالك وشيكابالا من أجل تجديد التعاقد بينهما لمدة موسمين، وبموافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة".

وكان تعرض نادي الزمالك لأزمة في قيد لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بسبب المديونيات التي كان يُعاني منها النادي، لذلك هدف الأبيض الأول هو الحفاظ على جميع لاعبيه خلال الفترة الحالية.

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