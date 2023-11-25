تعادل مانشستر سيتي وليفربول في قمة الدوري الإنجليزي.. وارسنال يقترب من الصدارة

انتهت أحداث مباراة مانشستر سيتي وليفربول ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تقدم هالاند لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 27 من عمر المباراة، قبل ان يعادل ارنولد النتيجة في الدقيقة 80 من عمر المباراة بعد تمريرة مميزة من محمد صلاح.

وبهذه النتيجة، يتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، ويحل ليفربول وصيفا برصيد 28 نقطة.

ويصب هذا التعادل في صالح فريق أرسنال الإنجليزي الذي يواجه برينتفورد في السابعة مساء وفي حال فوزه بالمبادرة سيكون امامه فرصة لاعتلاء صدارة الدوري.