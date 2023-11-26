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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة دمياط تنظم ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة

حملات توعيه
حملات توعيه

نظمت مديرية الصحة بدمياط، ندوة بمناسبة باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في إطار حرص وزارة الصحة والسكان علي رفع الوعي والدعم النفسي للمرأة المصرية.

بمشاركة محافظ دمياط ووزيري التموين والتنمية المحلية..تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية

 

أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور وكيل وزارة الصحة بدمياط د. أحمد عبد الجواد، وإشراف د. نهاد البسيوني مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة.

الندوة بعنوان "العنف القائم علي النوع الاجتماعي"، وتضمنت التعريف بالعنف وأسبابه وكيفية القضاء علي العنف بجميع أشكاله وتم تدريب مقدمي الخدمة الصحية علي كيفية التعامل مع المترددات علي الوحدات الناجيات من العنف، وقام بإلقاء الندوة الدكتورة أميرة جمعة.

وفي نفس الإطار وبالتعاون مع إدارة القوافل الطبية وتحت إشراف الدكتورة سها خيري منسق القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، تم عمل ندوات تثقيفية وتوعوية تحت عنوان العنف وآثاره علي الصحة العامة للسيدات المترددات علي القافلة الطبية والتي أقيمت بقرية عزبة العمدة يومي الأربعاء والخميس الموافق ٢٢ و ٢٣ نوفمبر. 
 

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