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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الأمن والأمان.. رئيس حزب الحرية المصري: إنجازات السيسي لا يمكن إنكارها

صدى البلد

نظم حزب الحرية المصري، أمس بمحافظة الإسكندرية مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا،  تحت عنوان "حملة مسيرة ومسار .. من أجل التنمية والاستقرار" بمنطقة سموحة شرق المحافظة، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، بحضور قيادات الحزب ونواب برلماني النواب والشيوخ وممثلي المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية وذوي الهمم بالمحافظة.

وفي هذا السياق قال الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري، إن للرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من الإنجازات التي لا يمكن لأحد إنكارها فهي تشمل كافة المجالات المختلفة التي تهم المواطنين، ولعل من أبرز الإنجازات هي نعمة الأمن والأمان التي أعادها الرئيس السيسي للبلاد بعد الفوضى التي دخلت فيها الدولة بعد عام ٢٠١١ والفراغ السياسي الذي كنا نعاني منه.

وأضاف رئيس الحزب أن من المشروعات التنموية البارزة التي شهدتها البلاد هي مشروعات "حياة كريمة" في الريف المصري، وتحول العشوائيات في المدن إلى منازل آدمية تنعم بالخدمات الرئيسية والترفيهية بعد أن كانت تهدد حياة سكانها.

حزب الحرية المصرى حملة مسيرة ومسار التنمية ممدوح محمد محمود المشروعات التنموية

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