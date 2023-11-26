أسيرة فلسطينية بعد خروجها: مستمرون في المقاومة ليزول الاحتلال عن أرضنا

أحداث الـ7 أكتوبر انتصار كبير للمقاومة

كشفت ولاء طنجة أسيرة فلسطينية تم تحريرها من سجون الاحتلال، تفاصيل خروجها ضمن صفقة التبادل بين المقاومة وإسرائيل.

وأكدت ولاء طنجة ، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن الدفاع والمقاومة عن الأرض حق كل فلسطيني حتي يزول الاحتلال عن أرضنا.

ووصفت الأسيرة الفلسطينية، التي تم تحريها صمن صفقة التبادل قائلة: أن عملية يوم 7 أكتوبر كانت بالنسبة لنا فرحة عارمة وأنعشت صدورنا وفي ذلك الوقت شعرت بأنني حرة وليست أسيرة في سجون الاحتلال.



وتابعت ولاء طنجة : منذ اللحظات الأولي أنه بداية من أحداث يوم 7 أكتوبر ونحن نتعرض لانتهاكات كبيرة وإهانة وضرب بالعصي والرش بالغاز والعزل بالإضافة إلى سياسية العطش والتجويع.

سجون الاحتلال الإسرائيلي

وأردفت ولاء طنجة، أنها قضت في سجون الاحتلال الإسرائيلي قرابة العام ونصف ورأيت فيها الذل والعذاب، معقبة: لم أكن أعلم أنه يتم إخبارنا أننا سنكون ضمن صفقة التبادل الحالية.