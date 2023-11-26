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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في ثالث أيام الهدنة.. فرق الإنقاذ في غزة تواصل البحث عن المفقودين

صدى البلد

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، إن فرق الإنقاذ في غزة تواصل البحث عن مفقودين تحت ركام المنازل التيدمرها الاحتلال، خلال ثالث أيام الهدنة.

وكانت الصحة الفلسطينية قد أعلنت  وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الضحايا في غزة إلى أكثر من 14 ألفشهيدا بينهم أكثر من 6000 طفل.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب وطفل فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس.

وقبل تنفيذ الهدنة، استشهد عدد من الفلسطينيين وجرح آخرون،  في قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف منزلا يعود لعائلة الأغا غرب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين بينهم طفل، وإصابة 20 آخرين.

و شن طيران الاحتلال الإسرائيلي  أربع غارات عنيفة، استهدفت أراضي زراعية.

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