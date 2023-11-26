إسرائيليون يمنعون فلسطينيين من حصاد الزيتون.. ومحاولات جديدة لاقتحام الأقصى

حاول إسرائيليون، اليوم الأحد، منع دخول المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين كانوا يعتزمون الوصول إلى بساتين الزيتون الخاصة بهم من أجل موسم الحصاد، وفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

على جانب آخر، اقتحم مستعمرون إسرائيليون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

في سياق متصل، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية عند جميع أبواب المسجد الأقصى، ومنعت المواطنين من الدخول إليه، وأرجعت العديد منهم ومنعتهم من أداء الصلوات في محيط المسجد الأقصى، بالتزامن مع السماح للمستعمرين باقتحامه.