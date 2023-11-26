أحمد عيسى: زيادة التسويق السياحي للمقصد المصري 100%

قال وزير السياحة والآثار احمد عيسي، إن أرسلنا جوالات تزويد التسويق المشترك ١٠٠% مع شركاء المهنة، بالإضافة إلي مضاعفة زيارة الصحفيين الأجانب وتوزيع المحتوي الإعلامي على الجميع وجاء بردود جيدة بالإضافة إلي الحديث مع الحكومات الرسمية.

أوضح عيسي أن أكتوبر ٢٠٢٣ أعلى بنسبة ٨% من نظيره العام الماضي ليكون أعلي ثاني رقم في التاريخ السياحي المصري، ولكنه أقل مما نريد بتحقيق بنسبة ٩%، لافتا أننا مازلنا نأمل بتحقيق رقم أعلي.

جاء ذلك فى لقاء اليوم مع محرري الملف السياحي بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور قيادات وزارة السياحة والآثار وجمع من وسائل الإعلام.

أفاد وزير السياحة والآثار، أننا نستهدف أن يحافظ منظمي الرحلات وشركاء المهنة تسيير رحلاتهم إلي مصر لاستمرار التدفقات السياحية الي مقصدنا السياحي دون توقف.

يذكر أن استعرض وزير السياحة والآثار الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر التي أطلقتها الوزارة بهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، موضحا أن المنتج السياحى المصرى غنى ومتنوع وهو ما يستلزم أن يقوم السائح بالتأكد من إعداد برنامج جيد لزيارته لمصر من خلال الشركات السياحية حتى يتسنى له الاستمتاع بكافة المقومات والأنشطة السياحية.