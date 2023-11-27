أخبار السيارات | عربية عائلية زيرو بأرخص سعر في مصر.. اركب أوتوماتيك بـ 230 ألف جنيه.. وسعر مرسيدس C180 وسنترا كسر زيرو

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

استطاعت السيارة دفسك 330S، أن تحقق شعبية كبيرة داخل الشارع المصري، كواحدة من أرخص السيارات العائلية المطروحة في مصر، من الفئة ذات الـ 7 مقاعد، والتي تضم باقة من التجهيزات الفنية والتقنية، مع تصميم خارجي انيق.

ظهرت السيارة نيسان سنترا موديل 2022، للبيع على الانترنت، بواسطة احد الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت السيارة مسافة إجمالية قدرها 1600 كيلومتر فقط، حيث تباع بحالة "كسر الزيرو".

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة أوتوماتيك مستعملة وبسعر مناسب، في ظل تنوع الاسعار والموديلات المطروحة في السوق المصري، ومن بين هذه السيارات ظهرت النسخة رينو لوجان موديل 2014 للبيع عبر الانترنت، بواسطة احد الصفحات الالكترونية المتخصصة.

يحتوي السوق المصري على العديد من السيارات المتنوعة، سواء من ناحية التجهيزات الفنية أو التقنية، أو تنوع بلد المنشأ والعلامات التجارية، بالاضافة إلى اختلاف اشكال التصميم بين السيدان والهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام SUV أو من فئة الكروس اوفر.

تواصل شركة GAC الصينية من تعزيز تواجدها في مصر، بعد طرح أحدث إصداراتها الرياضية، وهي النسخة EMKOO موديل 2024، حيث تقدم تلك السيارة والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، عبر 3 فئات من التجهيزات، وبسعر رسمي يبدأ من مليون و250 ألف جنيه.

تعتبر السيارة مرسيدس C180، واحدة من أشهر إصدارات النجمة الألمانية في مصر، حيث اكتسبت شعبية كبيرة، نسبة إلى تصميمها الرياضي من فئة السيدان، بالإضافة إلى قدراتها الفنية المميزة، إلى جانب التجهيزات والتقنيات الخاصة بكل فئة.

تواصل شركة دونج فنج من تعزيز تواجدها في مصر، بعد تدشين النسخة أيولوس A30 SHINE موديل 2024 في السوق المصري، حيث يتم تقديمها عبر فئة واحدة، مع إطلالة السيدان الشهيرة، ولكنها تحمل الكثير من اللمسات الرياضية، والمظهر الخارجي الحاد.