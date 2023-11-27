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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | عربية عائلية زيرو بأرخص سعر في مصر.. اركب أوتوماتيك بـ 230 ألف جنيه.. وسعر مرسيدس C180 وسنترا كسر زيرو

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

دفسك 330S العائلية ذات الـ 7 مقاعد .. بأرخص سعر في مصر

استطاعت السيارة دفسك 330S، أن تحقق شعبية كبيرة داخل الشارع المصري، كواحدة من أرخص السيارات العائلية المطروحة في مصر، من الفئة ذات الـ 7 مقاعد، والتي تضم باقة من التجهيزات الفنية والتقنية، مع تصميم خارجي انيق.

نيسان سنترا أعلى فئة "كسر زيرو" بأفضل سعر

ظهرت السيارة نيسان سنترا موديل 2022، للبيع على الانترنت، بواسطة احد الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت السيارة مسافة إجمالية قدرها 1600 كيلومتر فقط، حيث تباع بحالة "كسر الزيرو".

بـ 230 ألف جنيه .. اركب سيارة أوتوماتيك 2014

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة أوتوماتيك مستعملة وبسعر مناسب، في ظل تنوع الاسعار والموديلات المطروحة في السوق المصري، ومن بين هذه السيارات ظهرت النسخة رينو لوجان موديل 2014 للبيع عبر الانترنت، بواسطة احد الصفحات الالكترونية المتخصصة.

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني تبدأ من 670 ألف جنيه

يحتوي السوق المصري على العديد من السيارات المتنوعة، سواء من ناحية التجهيزات الفنية أو التقنية، أو تنوع بلد المنشأ والعلامات التجارية، بالاضافة إلى اختلاف اشكال التصميم بين السيدان والهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام SUV أو من فئة الكروس اوفر.

سعر أحدث سيارة رياضية في مصر موديل 2024 | صور

تواصل شركة GAC الصينية من تعزيز تواجدها في مصر، بعد طرح أحدث إصداراتها الرياضية، وهي النسخة EMKOO موديل 2024، حيث تقدم تلك السيارة والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، عبر 3 فئات من التجهيزات، وبسعر رسمي يبدأ من مليون و250 ألف جنيه.

اركب مرسيدس C180 موديل 2022 كسر زيرو بهذا السعر

تعتبر السيارة مرسيدس C180، واحدة من أشهر إصدارات النجمة الألمانية في مصر، حيث اكتسبت شعبية كبيرة، نسبة إلى تصميمها الرياضي من فئة السيدان، بالإضافة إلى قدراتها الفنية المميزة، إلى جانب التجهيزات والتقنيات الخاصة بكل فئة.

سعر أيولوس A30 SHINE الجديدة كليًا في مصر .. صور

تواصل شركة دونج فنج من تعزيز تواجدها في مصر، بعد تدشين النسخة أيولوس A30 SHINE موديل 2024 في السوق المصري، حيث يتم تقديمها عبر فئة واحدة، مع إطلالة السيدان الشهيرة، ولكنها تحمل الكثير من اللمسات الرياضية، والمظهر الخارجي الحاد.

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