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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أحدث سيارة رياضية في مصر موديل 2024 | صور

السيارة GAC EMKOO
السيارة GAC EMKOO الجديدة كليًا في مصر

تواصل شركة GAC الصينية من تعزيز تواجدها في مصر، بعد طرح أحدث إصداراتها الرياضية، وهي النسخة EMKOO موديل 2024، حيث تقدم تلك السيارة والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، عبر 3 فئات من التجهيزات، وبسعر رسمي يبدأ من مليون و250 ألف جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أسعار ومواصفات السيارة  GAC EMKOO موديل 2024 الجديدة كليًا في مصر.

السيارة GAC EMKOO الجديدة كليًا في مصر

أبعاد السيارة GAC EMKOO موديل 2024 

 

  • الطول الكلي 4680 مم.
  • العرض الكلي 1901 مم.
  • الارتفاع الكلي 1670 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2750 مم.
  • وزن السيارة 1540 كجم.
  • سعة خزان الوقود 55 لترا.
السيارة GAC EMKOO الجديدة كليًا في مصر

القدرات الفنية للسيارة GAC EMKOO موديل 2024

 

تعتمد السيارة GAC EMKOO موديل 2024 على محرك سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 177 حصانا، و270 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 نقلات طراز DCT.

السيارة GAC EMKOO الجديدة كليًا في مصر

تجهيزات السيارة GAC EMKOO موديل 2024 

 

تضم السيارة GAC EMKOO موديل 2024 شاشة 10.1 بوصة تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي وأندرويد أوتو، ولوحة عدادات 7 بوصة، بالإضافة إلى نظام صوتي ترفيهي يصل إلى 6 مكبرات، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

السيارة GAC EMKOO الجديدة كليًا في مصر

وتضم السيارة أيضا خاصية التحكم الكهربائي في وضعيات مقعد السائق، مكيف هواء أوتوماتيكي، كاميرا، حساسات ركن، وباقة من تقنيات الحماية والتجهيزات الخاصة مثل رصد النقاط العمياء، وتحديد المسار، والتحذير من التصادم، ومثبت سرعة، وكاميرا محيطة، ووسائد هوائية.

السيارة GAC EMKOO الجديدة كليًا في مصر

أسعار السيارة GAC EMKOO موديل 2024 في مصر 

 

الفئة الأولى GAC EMKOO موديل 2024 بسعر مليون و250 ألف جنيه.

الفئة الثانية GAC EMKOO موديل 2024 بسعر مليون و350 ألف جنيه.

الفئة الثالثة GAC EMKOO موديل 2024 بسعر مليون و450 ألف جنيه.

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