رويترز: ادعاءات متبادلة بين إسرائيل وحماس بشأن قوائم الأسرى

قالت وكالة "رويترز" الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع، اليوم الإثنين، إن إسرائيل وحركة حماس لديهما ادعاءات بشأن قوائم الأسرى ويعملان على حل الخلاف ومنع التأخير في تسليم الدفعة الرابعة.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون إسرائيليون، صباح اليوم الاثنين، إن قائمة الأسرى التي تسلمتها إسرائيل من حركة حماس بها "إشكالية" وأن "مفاوضات مكثفة" تجري لتغييرها.

وأكد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه ورد إلى إسرائيل قائمة بأسماء الأسرى الـ11 الذين سيتم إطلاق سراحهم اليوم من قطاع غزة ضمن الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى بيت حركة حماس وإسرائيل.

وأضاف أن "المناقشات جارية بشأن القائمة التي تم استلامها خلال الليل وتتم مراجعتها حاليًا في إسرائيل. وسنضيف المعلومات عندما يكون ذلك ممكنًا".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن إسرائيل تلقت الليلة الماضية من حماس قائمة بأسماء 11 أسيرا سيتم إطلاق سراحهم اليوم من قطاع غزة كجزء من المرحلة النهائية من صفقة تبادل الأسرى، على الرغم من وجود محادثات لتمديد وقف إطلاق النار والإفراج عن المزيد من الأسرى في مراحل إضافية.