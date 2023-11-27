إيران: قدرات حماس لم تمس .. والكيان الصهيوني اضطر للقبول بالهدنة

قال محمد باقري، رئيس الأركان الإيراني، اليوم الاثنين، إن قدرات حماس لم تمس والكيان الصهيوني اضطر للقبول بالهدنة نتيجة ضغط المقاومة.

وناقش الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع نظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي، التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النارفي غزة.

وجاء في بيان الرئاسة التركية: "أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وجرى خلال المحادثات، مناقشة الهجمات الإسرائيلية غير القانونية على قطاع غزة، وأنشطة تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين والخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في المنطقة".

وأوضح البيان أن الرئيس أردوغان أكد خلال المحادثة على أهمية "اتخاذ العالم الإسلامي، وخاصة تركيا وإيران، موقفا موحدا ضد الفظائع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية".